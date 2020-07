William e Kate con Harry e Meghan assenti alle nozze di Beatrice di York: svelato perché non erano alla cerimonia

20 luglio 2020 a

Al matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi, venerdì a Windsor, non erano presenti nè i Cambridge, nè i Sussex. Assenti Kate Middleton e il principe William, così come il principe Harry e Meghan Markle.

Beatrice di York, rivelazioni sulla festa di nozze: birra, musica e balli fino a mattina. I retroscena

Un matrimonio senza cugini reali e rispettive mogli dunque e il Mirror, in un articolo ricostruisce il perché. Alle nozze c'erano solo 20 persone, i parenti più stretti di Beatrice ed Edoardo. Sono state quindi seguite le disposizioni di legge del Regno Unito in materia di emergenza Coronavirus, che prevedono un numero limitato di persone per le cerimonie nuziali (30 persone).

C'erano così i genitori e i fratelli della coppia e i nonni di Beatrice, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo.

L'altra mossa insolita per i reali, è stata quella di non aver annunciato in anticipo la cerimonia: la cerimonia si è svolta in privato e le foto dell'evento non sono state immediatamente rilasciate. William, Kate, Harry e Meghan avevano partecipato al matrimonio della sorella di Beatrice, la Principessa Eugenia, con Jack Brooksbank, nell'ottobre 2018. I Sussex sono attualmente negli Usa (le persone che arrivano in Inghilterra dagli Stati Uniti sono ancora soggette a una quarantena obbligatoria di 14 giorni). e hanno inviato un messaggio privato a Beatrice, come riferisce Bazaar.

I Cambridge su Instagram, da parte loro, hanno scritto: "Congratulazioni a Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Sig. Edorado Mapelli Mozzi che si sono sposati in una piccola cerimonia privata presso la Cappella Reale di Tutti i Santi al Royal Lodge, Windsor venerdì!"