Beatrice di York, rivelazioni sulla festa di nozze: birra, musica e balli fino a mattina. I retroscena

19 luglio 2020 a

a

a

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sposi. Dai tabloid inglesi arrivano rivelazioni sulla cerimonia con gli amici della principessa e del marito italiano.

La coppia, secondo il Daily mail, ha ballato fino alle prime ore del giorno con un piccolo gruppo di amici all'interno di un pub pop-up prima che trascorressero la prima notte di nozze.

Beatrice di York, altre foto del matrimonio con Edoardo ma il principe Andrea non c'è

Il tendone The Duke of York è stato riempito di divani, un jukebox e birra alla spina

Erano 14 gli amici i invitati alla celebrazione fuori dalla Royal Lodge dopo la cerimonia intima alla Royal Chapel of All Saints di Windsor di venerdì. Un amico degli sposi ha detto a The Sun 'Ho sentito che tutti hanno trascorso una fantastica serata. Atmosfera rilassata, ci sono state un po' di danze".

Gli amici hanno iniziato ad arrivare alla festa dalle 17 di venerdì e molti hanno passato la notte in glamping pod.

Gli Yorks sono amanti delle feste hanno assicurato un'accoglienza vivace, con cocktail speciali, catering su misura, una tenda in stile indiano squisitamente decorata e un castello gonfiabile. Beatrice è stata descritta come elettrizzata.