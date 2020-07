Coronavirus, follia in Spagna: organizza partita di calcio sani contro infetti

19 luglio 2020 a

Follia a Pamplona in Spagna dove si è provata ad organizzare una partita di calcio tra sani e infetti da Coronavirus, proprio in un momento in cui nel paese sono anche ripartiti alcuni focolai del Covid-19.

La gara doveva essere giocata lunedì prossimo nel quartiere Mendillori di Pamplona. Gli organizzatori hanno pubblicizzato l’evento sui social, e sono stati bloccati e denunciati dalle autorità. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, ad avere l’idea è stato un ragazzo di 23 anni, che oltre alla denuncia ha ricevuto una multa da 3mila euro. Le autorità spagnole hanno poi diffuso il seguente messaggio, per scoraggiare nuove iniziative del genere: «Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinché non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica».