Beatrice di York vuol trasferirsi in Italia. L'esperto: "Come Meghan Markle"

Si è sposata da due giorni e continuano a rincorresi voci di una fuga in Italia per la principessa Beatrice di York. Italiano è il marito, Edoardo Mapelli Mozzi, e all'inizio di luglio 2020 - pochi giorni prima delle nozze segrete a Windsor alle quali ha preso parte anche la nonna Regina Elisabetta - sull'autorevole sito australiano New Idea l’esperto reale Phil Dampier, aveva argomentato che il clamore suscitato dallo scandalo sessuale in cui è coinvolto il principe Andrea, avrebbe spinto la coppia (Beatrice ed Edoardo) a sognare una vita nuova traslocando proprio in Italia. La coppia , fra l'altro, si era fidanzata ufficialmente dopo un soggiorno a Capri.

"Beatrice vuole allontanarsi da tutto. Vuole essere felice", aveva sostenuto l'esperto Dampier alla fonte E se si trasferisse nel nostro Paese problemi di soldi non ne avrebbe davvero: "Il marito può gestire le sue milionarie attività imprenditoriali da qualsiasi parte del mondo". Vedremo se il sogno diventerà realtà, nel caso Beatrice sulle orme di Meghan Markle che con il principe Harry vive negli Usa.