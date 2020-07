Meghan Markle lascia il suo cane in Canada perché non gli piace il principe Harry

17 luglio 2020 a

Meghan Markle rinuncia al suo cane. La duchessa di Sussex ha deciso di non riprendersi uno dei suoi cani perché al bastardo non piace il principe Harry.

Meghan, secondo quanto riporta The Sun, ha lasciato la sua amata Bogart in Canada quando si è trasferita per la prima volta in Gran Bretagna.

Molti pensavano che una volta tornata negli Usa con la famiglia, Meghan lo avrebbe ripreso, ma la stessa fonte rivela che non lo farà per motivi di armonia familiare: “Non gli piaceva Harry. Meghan è stata molto esplicita sul fatto che non sarebbe giusto riportarlo dati i sentimenti di Bogart per suo marito".