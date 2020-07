Regina Elisabetta e il principe Filippo insieme alle nozze segrete della principessa Beatrice a Windsor con l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi | Foto

17 luglio 2020 a

E' il giorno del royal wedding anche se nessuno lo sapeva. E nel Regno Unito, fra i sudditi di Sua Maestà la Regina, c'è un po' d'Italia. Nozze segrete e private per Beatrice di York e il facoltoso immobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi. Originariamente fissato a maggio, ma rinviato per l’epidemia di covid-19, il matrimonio è stato celebrato questa mattina, venerdì 17 luglio 2020, nella proprietà del castello di Windsor. Buckhinghm palace ha diffuso la notizia a nozze avvenute, precisando che si è trattato di una «piccola» cerimonia.

Erano presenti i nonni della sposa, la regina Elisabetta e il consorte Filippo, che si sono ritirati a Windsor per proteggersi dal contagio. Il comunicato ufficiale precisa che il matrimonio si è svolto nel rispetto delle linee guida del governo per il contrasto all’epidemia. Secondo il Daily Mail, gli ospiti, tutti parenti stretti, erano una ventina.

Le nozze sono state celebrate nella Royal Chapel of All Saints nella Royal Lodge, una residenza nel parco di Windsor, dove Beatrice ha vissuto da bambina. I genitori, il principe Andrea e Sara, duchessa di York, da tempo separati, continuano a risiedervi ed hanno partecipato alle nozze. Il matrimonio privato ha peraltro evitato ad Andrea di comparire in pubblico, dopo il suo coinvolgimento nello scandalo del traffico sessuale di minorenni di cui era accusato il suo amico Jeffrey Epstein.