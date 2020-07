Epstein, sesso e minori. Esistono i video su Andrea d'Inghilterra e altri grandi? La donna che potrebbe parlare

17 luglio 2020 a

Lei si chiama Ghislaine Maxwell e sta facendo tremare importanti personaggi negli Stati Uniti e non solo. Di chi stiamo parlando? 58 anni, rinchiusa nel carcere di Brooklyn, è l'ex confidente ed amante di Jeffrey Epstein, imprenditore e criminale statunitense, arrestato per abusi sessuali e traffico di minorenni, morto impiccato il 10 agosto 2019 nello stesso carcere. La donna è accusata di aver avviato al sesso e consegnato a Epstein quelle ragazzine minorenni che poi consumavano rapporti con importanti personaggi. Di quei rapporti però esisterebbero video e foto e pare che Ghislaine ne abbia conservato copie. Sarebbe ovviamente materiale sconvolgente ed è sempre più insistente l'ipotesi che la donna, che rischia una pena di 35 anni, potrebbe usare le sue rivelazioni ed eventuali video e foto in un ipotetico accordo con gli investigatori per alleggerire la sua posizione. Virginia Roberts Giuffre, una delle vittime del traffico sessuale di minori, già da tempo ha dichiarato di essere certa che in quei video ci sia il principe Andrea, duca di York, fratello di Carlo d'Inghilterra e figlio della Regina Elisabetta. Ma a frequentare Epstein sono stati anche l'ex presidente Usa, Bill Clinton e l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.