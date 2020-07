Disabile strattonato, buttato giù dalla sedia a rotelle e arrestato. Succede negli Usa durante manifestazione

17 luglio 2020 a

Una protesta pacifica che si è trasformata in violenza gratuita. Le immagini di quello che è successo il 15 luglio davanti al quartier generale della polizia di Los Angeles sono testimoniate dalle Stories Instagram di Active Advocate, un’associazione che – si legge nella mission su Facebook – lavora per diffondere consapevolezza sulle problematiche dell’attualità avallandole con gesti di attivismo per ispirare i propri sostenitori ad “ragionare consapevolmente e agire”.

Nel video di AlaNews si vedono gli agenti hanno dapprima fermato alcune persone; poi, schierati in numero sempre maggiore, si sono avvicinati minacciosi ai manifestanti più vicini al palazzo della polizia. Quindi l’aggressione a un uomo disabile: viene fatto cadere dalla sedia a rotelle, strattonato e malmenato quando è a terra, mentre la sua sedia viene distrutta da altri agenti. L'uomo poi è stato anche arrestato.