Harry e William, divorzio tra i principi nel fondo benefico in nome di Lady Diana. Ognuno farà le sue scelte

Che Meghan Markle avrebbe avuto una forte influenza sulla vita di Harry d'Inghilterra è stato subito chiaro a tutti. Ma in pochi immaginavano che il principe, sesto in linea di successione al trono, sarebbe arrivato a trasferirsi dall'altra parte del mondo e avrebbe addirittura "divorziato" dal fratello William dal fondo benefico in memoria di Lady Diana. I fratelli hanno diviso il fondo per finanziare ognuno le attività di beneficienza che preferisce. L'accordo è stato firmato tra la Royal foundation of the duke and duchess of Cambridge e l’allora Sussex royal foundation un mese prima dell'annuncio di Harry e Maghan dell'uscita dalla famiglia reale. Fino a giugno 2019 la Royal foundation portava i nomi di Sussexes e Cambridges. Harry e Meghan hanno poi creato la Sussex royal.

E' stato il The Guardian a riportare la notizia dell'accordo a dicembre con la cessione della fondazione della metà dei ricavi del fondo che porta il nome di Lady Diana alla Sussex Royal. Ma a marzo Harry e Meghan hanno annunciato che non avrebbero più gestito il Sussex Royal come principale ente filantropico del Regno Unito e che la quota sarebbe stata donata ad altra organizzazione benefica. Sembra che il principe Harry voglia che quei soldi, qualche migliaia di sterlina l'anno, vadano a Sentebale che come spiega il profilo twitter è "un ente di beneficenza fondato dal principe Harry e dal principe Seeiso che dà speranza ai bambini e ai giovani colpiti dall'Hiv in Lesotho e Botswana".