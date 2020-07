Meghan Markle ora teme Jessica, la donna che potrebbe rivelare i particolari piccanti del suo passato. Ecco perché

Julie Mary Marini 17 luglio 2020 a

C'è una donna che sta facendo tremare Meghan Markle, moglie di Harry d'Inghilterra. Si chiama Jessica Mulroney, ha 40 anni e con Meghan è stata legata in passato da forte amicizia. Come raccontano alcuni tabloid, il rapporto tra le due donne è profondamente cambiato dopo la lite di Jessica con una blogger di colore, Sasha Exeter, che le aveva chiesto di sostenere di più il movimento Black Lives Matter. Le scuse di Jessica non sono non sono state sufficienti, al punto che la Ctv, azienda televisiva per la quale lavorava, l'ha licenziata. L'episodio non è piaciuto per niente a Meghan, non solo perché figlia di una donna di colore, Doria Ragland, ma soprattutto perché nei progetti suoi e di Harry appare sempre più probabile un futuro da conferenzieri su temi considerati socialmente importanti e tra questi c'è anche la piaga della crescente diffusione del razzismo. Pare che quindi Meghan abbia preso le distanze da Jessica - come spiega anche il settimanale Diva e Donna - e abbia finito per allontanarla.

Jessica, però, in passato è stata molto importante per la moglie di Harry. L'avrebbe introdotta negli ambienti professionali canadesi che contano, decisivi per lavorare nella serie Suits. Sembra che Jessica si sia sentira ferita dalla presa di distanze di Meghan da cui forse si aspettava comprensione. Jessica conosce molto bene Meghan e alcuni momenti importanti del suo passato. Ora c'è chi sostiene che sia pronta a rivelarli per prendersi una bella rivincita.