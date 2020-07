Regina Elisabetta infuriata, le foto della mamma di Meghan con il piccolo Archie

16 luglio 2020 a

Sono foto che secondo le indiscrezioni non sono piaciute per niente alla Regina Elisabetta. Perché l'etichetta è fondamentale per i reali del Regno Unito e quelle immagini soltanto qualche anno fa sarebbero state semplicemente impensabili. La protagonista è Doria Ragland, madre di Meghan Markle, moglie del principe Harry. La donna indossa una canottiera molto scollata, un paio di pantaloncini sportivi, è scalza e senza reggiseno. Spinge un'auto giocattolo a bordo della quale c'è Archie, il figlio di Harry e Meghan, pronipote proprio della Regina Elisabetta. In una famiglia comune sarebbero persino belle foto, non è così ovviamente per i reali inglesi da sempre più che ligi al protocollo. In Italia le foto sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna.