Carolina di Monaco, regalo segreto per far ritrovare l'amore a Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Julie Mary Marini 16 luglio 2020

Carolina di Monaco starebbe preparando un regalo a sorpresa per Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam. Si tratterebbe di un romantico weekend in una località segreta per far ritrovare ai due quel feeling che in questa fase sembra essersi affievolito notevolmente. Nonostante sia trascorso soltanto un anno dal matrimonio, infatti, il rapporto tra moglie e marito sembra essersi molto raffreddato. Un ruolo importante, forse addirittura decisivo, l'avrebbe avuto il lockdown causa Coronavirus che ha costretto la coppia ad un lungo periodo nella casa di campagna di Barbizon. Charlotte, che ha un carattere molto esuberante, si è sentita "in gabbia" mentre Dimitri ha sofferto la chiusura dei set cinematografici e la mancanza della figlia Darya.