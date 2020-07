Coronavirus, vaccino testato sui dipendenti prima del via libera del governo

16 luglio 2020 a

Nella corsa globale alla produzione di un vaccino contro il coronavirus, l'azienda cinese di proprietà statale SinoPharm si sta vantando che i suoi dipendenti, compresi i massimi dirigenti, hanno ricevuto dosi di un vaccino sperimentale per il Covid-19 prima che il governo ne approvasse il test sulle persone. L'affermazione di SinoPharm secondo cui 30 "volontari speciali" si sono rimboccati le maniche anche prima che la società ottenga il permesso per il trial umano ha sollevato preoccupazioni etiche tra gli osservatori occidentali. Il post della compagnia cita lo spirito di sacrificio e mostra sette uomini in giacca e cravatta, un mix di scienziati, uomini d'affari e un funzionario del Partito Comunista pronti a ricevere il vaccino.