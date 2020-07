Coronavirus, vaccino: l'azienda Moderna annuncia la fase decisiva dei test. Si comincia il 27 luglio

15 luglio 2020 a

Vaccino anti Coronavirus. La prima azienda biotech a entrare nella fase finale dei test è l'americana Moderna. E' stata la stessa Moderna ad annunciare che il 27 luglio inizieranno i test clinici finali, consideranti ovviamente decisivi per la futura produzione del vaccino. Saranno coinvolte 30mila persone. La metà riceverà la dose, l'altra metà, invece, soltanto una sostanza placebo. Lo studio si dovrebbe concludere dopo tre mesi, quindi il 27 ottobre. A quel punto sarà possibile tirare le somme e capire se l'anti Covid messo a punto dalla Moderna funziona. Tempi che non sembrano essere indicativi per il noto immunologo Anthony Fauci secondo cui non avremo un vaccino prima di un anno, anno e mezzo.