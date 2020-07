Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, primi venti di crisi. Mediazione di Carolina di Monaco

15 luglio 2020 a

Soffierebbero già venti di crisi tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, suo marito. I due si sono sposati da un anno ma pare che i problemi siano già abbastanza intensi, visto che ci sarebbero volute le mediazioni della mamma di Charlotte, Carolina di Monaco, e della sorella Stéphanie, per far riprendere il dialogo tra moglie e marito. La notizia in Italia è stata rilanciata dal Settimanale Nuovo. Sembra che i rapporti tra i due siano diventati particolarmente complessi durante il lockdown, trascorso nella casa di campagna di Barbizon. Nervosismi dettati dall'isolamento e per lui dall'assenza della figlia Darya, avuta dalla prima moglie. Anniversario di matrimonio amaro, dunque. Ora il tentativo di riconciliazione.