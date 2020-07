Harry e Meghan, la promessa: nessun pettegolezzo sulla Regina Elisabetta e la Corona

15 luglio 2020 a

a

a

Harry d'Inghilterra e Meghan Markle si sosterranno e guadagneranno (parecchio) con le pubbliche conferenze negli Stati Uniti sui problemi del mondo, dalla povertà al razzismo, dall'ambiente ai cambiamenti climatici. Ma la Regina Elisabetta non deve temere pettegolezzi oppure indiscrezione sulla Corona. Sembra infatti che all'agenzia americana di mediazione che si occuperà dell'organizzazione degli eventi, Harry e Meghan hanno detto in maniera chiara che non hanno alcuna intenzione di rilasciare dichiarazioni sulla famiglia reale. Il principe ha sempre sostenuto che non metterà mai in imbarazzo Buckingham Palace con i suoi impegni nella nuova vita negli Stati Uniti. Ma forse già il trasferimento e la presa di distanza dalla famiglia, è motivo d imbarazzo.