Donna di 122 anni svela il segreto per vivere a lungo: suonare l'armonica a bocca | Video

Il segreto per vivere a lungo? Suonare l'armonica a bocca. Ne è convinta Francisca Susano, donna delle Filippine che secondo quanto riferisce è nata l'11 settembre del 1897, quindi ha già compiuto 122 anni. Secondo l'anziana, ex contadina, suonare aiuta a mantenere la mente acuta. La sua dieta, invece, è a base di cibi freschi e questo le consente di mantenere sano il suo corpo. La nipote ha raccontato che suona ogni mattina e questo le consente di tenere allenati i polmoni.

"A volte - ha aggiunto - cantiamo insieme, cosa che accade in tutte le occasioni in cui si riunisce la famiglia". La badante di Francisca ha puntualizzato che la donna è ancora lucida, ha invece bisogno di aiuto per le attività fisiche di tutti i giorni. E' in corso la verifica dei suoi documenti, potrebbe presto essere dichiarata la donna più anziana del mondo.