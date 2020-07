Harry e Meghan, clamorose rivelazioni in un libro: lei vuole sbarcare in politica

14 luglio 2020 a

Il Coronavirus ha complicato la vita persino a Harry d'Inghilterra e Meghan Markle. Ha reso molto più complessa la loro ricerca di lavoro negli Stati Uniti. Stando alle indiscrezioni, sembra che si siano rivolti persino all'ex presidente Barack Obama e alla moglie Michelle per avere consigli, visto che l'ex coppia presidenziale da quando ha lasciato la Casa Bianca si è dedicati a cause sociali e filantropiche. E così ora anche Harry e Meghan sono intenzionati a proporsi per i discorsi a pagamento su povertà, ingiustizia, razzismo e ambiente. Ma nel libro Meghan and Harry: The Real Story, si arriva addirittura ad ipotizzare che Markle per il futuro abbia addirittura ambizioni politiche