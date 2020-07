Kate Middleton rivela: "I miei tre figli pozzi senza fondo sempre alla ricerca di cibo". La confidenza sul piccolo Louis

14 luglio 2020 a

a

a

Kate Middleton e i suoi figli. In un video la Duchessa di Cambridge, moglie del principe William, ha scherzato sul fatto che è una "macchina per l'alimentazione" che dà costantemente cibo ai suoi tre figli. Kate lo ha detto mentre parlava con le giovani famiglie in un'intervista trasmessa sulla BBC e riportata dal Daily mail.

Kate Middleton la più amata dai sudditi Uk, supera la Regina Elisabetta. Crollo Meghan

Kate Middleton, 38 anni, ha rivelato che George, sei anni, Charlotte, cinque e Louis, due, sono "pozzi senza fondo" e sono sempre alla ricerca di cibo. Lo ha affermato parlando con i genitori di bambini piccoli nei terreni di Sandringham House, Norfolk.

La Cambridge ha anche ammesso che Louis lotta per comprendere il distanziamento sociale e vuole ancora "coccolare tutto" quando escono.