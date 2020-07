Principe Alberto di Monaco, donna chiede il test del Dna: "E' il padre di mia figlia di 15 anni che vive nelle Marche"

14 luglio 2020 a

Una rivelazione che fa tremare. Al centro c'è il principe Alberto di Monaco. Una donna ha infatti chiesto il riconoscimento della paternità al tribunale sostenendo che è lui il padre della sua figlia di 15 anni che vive in Italia, nelle Marche.

Una donna brasiliana, riferisce La Repubblica, si è affidata ad un legale per avviare il riconoscimento di paternità della figlia che - a suo dire - sarebbe del principe di Monaco. concepita durante un viaggio in Europa.

I dettagli della presunta relazione tra la brasiliana ( che all'epoca dei fatti sarebbe stata appena maggiorenne) e Alberto Di Monaco sono ricostruiti nella memoria presentata davanti al tribunale di Milano dall'avvocato Erich Grimaldi. "Dopo averlo conosciuto in un noto locale in Brasile, la donna avrebbe accompagnato Alberto di Monaco in un viaggio di piacere in giro per l'Europa", sostiene il legale. La ragazza, rimasta incinta, avrebbe subito informato il principe che, dopo aver ricevuto una foto della bambina, avrebbe troncato ogni contatto.



E' stato quindi chiesto il formale riconoscimento della paternità che passerà da un test del Dna.