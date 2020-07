Sudafrica, Cape Town si tinge di bianco: la città ricoperta di schiuma

14 luglio 2020 a

Un'ondata straordinaria di maltempo ha colpito Cape Town. La città sudafricana è stata colpita da forti venti di burrasca e le onde, altissime, hanno prodotto una straordinari schiuma marina che ha ricoperto il lungomare della citta. Il servizio meteorologico nazionale ha diramato un avviso di allerta, allarme non sufficiente a tenere lontani i cittadini: in molti sono accorsi sulla costa per osservare il fenomeno e documentarlo con foto e video. Come questo che proponiamo di Global News.