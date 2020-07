Regno Unito, i nomi più impopolari per i bambini: Meghan e Boris in cima alla lista dei sudditi

14 luglio 2020 a

Non chiamatela Meghan, se è una femmina. E non chiamatelo Boris, se è un maschio. I sudditi del Regno hanno così deciso. Sono infatti i due nomi (il terzo è Karen), più impopolari della Gran Bretagna.

E si tratta dei nomi di battesimo della Markle, duchessa di Sussex moglie del principe Harry, e del premier Johnson.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il 61% dei genitori intervistati da Gigacalculator.com ha dichiarato che si rifiuteranno di chiamare la figlia Meghan, dopo la duchessa del Sussex. Un motivo ben preciso quindi, per evitare la scelta, con la popolarità dell'attrice americana in picchiata dopo che con Harry ha abbandonato la Royal Family per trasferirsi negli Usa insieme al piccolo Archie. I sudditi di Sua Maestà la Regina, non hanno gradito.