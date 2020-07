Regina Elisabetta, causa Coronavirus perdite per 30 milioni: ora mette in vendita il gin

13 luglio 2020 a

Elisabetta II, regina del Regno Unito, ha deciso di iniziare a vendere il suo gin fatto in casa per cercare di dare ossigeno alle casse reali messe in crisi dal Coronavirus. E' il Mirror a riportare la notizia, spiegando che le perdite sarebbero di circa 30 milioni di sterline. Il gin ufficiale è composto da ingredienti raccolti a mano nel giardino di Buckingham Palace e costerà quaranta sterline. Il Mirror è sicuro che ci sarà una vera e propria corsa per acquistare i piccoli lotti di gin. Tutti i profitti saranno destinati al Royal Collection Trust, l'organizzazione benefica che mantiene ed espone la collezione dei manufatti della famiglia reale, dalle opere d'arte ai mobili, affidati alla regina per i suoi eredi e per il Regno Unito.