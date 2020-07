Usa, prima donna di colore pilota di un caccia: ecco chi è

13 luglio 2020 a

Si chiama Jg Madeline Swegle ed è la prima pilota da caccia tattico donna e di colore della Marina militare degli Stati Uniti. Madeline riceverà le sue Ali d'oro nel corso di una cerimonia in programma il prossimo 31 luglio, dopo aver completato la sua formazione proprio nei giorni scorsi. Ovviamente pioggia di elogi per la donna che di fatto cambia la storia dell'aviazione a stelle e strisce. La notizia del completamento della formazione da parte di Swegle (a cui ha dedicato un servizio Usa Today) è arrivata nello stesso giorno in cui un'altra donna ha completato il corso nelle Forze speciali dell'Esercito, diventando la prima di una squadra dei Berretti Verdi. Proprio nei giorni scorsi la Marina ha annunciato la formazione di una task force per combattere i pregiudizi legati al razzismo e al sessismo.