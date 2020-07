Naya Rivera, il corpo è suo: è morta. Indiscrezione prima della conferenza stampa

13 luglio 2020 a

Naya Rivera è morta. Non è ancora ufficiale, ma secondo le indiscrezioni che filtrano dalle forze dell'ordine il cadavere che è stato rinvenuto nel lago Piru sarebbe suo. E' stata convocata una conferenza stampa per le ore 14 del posto, in cui saranno comunicati i particolari della vicenda. Oggi, dopo un primo falso allarme per una sagoma che sembrava un cadavere e che invece si era rivelata una pianta, qualche ora più tardi le forze dell'ordine hanno ufficializzato il ritrovamento di un corpo, annunciando che era in corso l'identificazione. Poco dopo sono iniziate a filtrare le indiscrezioni secondo cui il cadavere è dell'attrice. Rivera alcuni giorni fa si era avventurata nel lago con una imbarcazione per fare il bagno con il figlio. Non vedendola rientrare, i commessi del negozio doveva aveva affittato l'imbarcazione avevano dato l'allarme. La barca era stata ritrovata, con dentro il piccolo, per fortuna sano e salvo. Nessuna traccia della donna. Da subito le forze dell'ordine hanno ipotizzato l'annegamento. Ora il ritrovamento del corpo e l'identificazione.