Naya Rivera, ritrovato un cadavere nel lago. Ora si attende l'identificazione

13 luglio 2020

E' stato ritrovato un cadavere nel Lago Piru, dove nei giorni scorsi è scomparsa l'attrice Naya Rivera. L'annuncio è stato dato via twitter dall'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura. Il cadavere non è stato ancora identificato pubblicamente, ma ovviamente sono considerate alte le possibilità che si tratti proprio del corpo dell'attrice che si era avventurata in barca nel lago per fare il bagno con il figlio. Il piccolo è stato poi ritrovato sull'imbarcazione, mentre lei è scomparsa. Ora arriva la notizia del ritrovamento del cadavere. Attesa per l'identificazione ufficiale. Nelle ore precedenti al ritrovamento un falso allarme era stato dato per una sagoma che sembrava essere un corpo e che poi si era rivelata un tronco.