Pedofilia, arrestato uno tra i primi dieci ricercati al mondo

In Francia è stato fermato uno dei principali dieci pedofili al mondo. Si tratta di un uomo di quarant'anni che è sospettato di aver amministrato i siti darknet, la parte nascosta del web. L'uomo avrebbe consentito a migliaia di utenti di avere accesso a foto e video di natura pedopornografica. E' stato il procuratore della Repubblica di Bordeaux ad annunciare la notizia. L'uomo è di cittadinanza francese ed è stato fermato dagli agenti dell'Ufficio Centrale per la Repressione delle Violenze alle persone. All'operazione ha collaborato l'Europol. E' stato identificato come uno dei dieci principali obiettivi mondiali.