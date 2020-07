Dannii Minogue, dagli Usa in Australia: giallo quarantena. Non la fa in hotel come per legge, ma a casa sua

13 luglio 2020 a

a

a

In Australia, mentre la maggior parte dei viaggiatori di ritorno dall'estero è stata messa in quarantena obbligatoria negli hotel, Dannii Minogue ha ricevuto un'esenzione. Lo rivela il Daily Mail. La cantante e attrice (ma anche presentatrice), 48 anni e originaria di Melbourne sorella di Kylie , insieme a suo figlio Ethan (10 annI) hanno ottenuto un'esenzione per motivi medici.

Coronavirus negli Usa, incremento record in Florida: 15.300 nuovi casi

Dannii ed Ethan sarebbero in quarantena presso una proprietà privata sulla Gold Coast - sulla costa orientale dell'Australia - dopo essere tornati di recente dagli Stati Uniti d'America. I media si interrogano: perché per loro una regola diversa dagli altri cittadini australiani?