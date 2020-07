Harry e Meghan, l'indiscrezione: 900mila euro al colpo per i discorsi su povertà e ambiente

13 luglio 2020 a

Harry e Meghan, vergogna! Non ci va leggero il Settimanale Nuovo che pubblica un ampio servizio su quelle che sembrano essere le intenzioni di Harry d'Inghilterra e di sua moglie. Stando alle notizie filtrate negli ultimi giorni, la coppia intende impegnarsi in discorsi pubblici sulla giustizia razziale, sull'uguaglianza, , l'ambiente e la salute mentale. Ma saranno discorsi a pagamento e ogni volta la coppia si metterà in tasca la bellezza di 900mila euro. Obiettivo che verrebbe raggiunto grazie alla mediazione dell'agenzia americana Harry Walker. Il Settimanale spiega che gli americani accorrono in massa quando si tratta di ascoltare vip e pagano il biglietto. Accade già con gli Obama e i Clinton, ma anche con noti sportivi e famosi attori. In tanti però si chiedono: cosa ne sanno Harry e Meghan della povertà e dei problemi del terzo mondo?