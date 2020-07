Harry e Meghan, nuove rivelazioni: "Lui perso negli Usa come lei nel Regno Unito". E c'è di più

La crisi dei Sussex dopo il divorzio dalla Corona

Negli Usa il principe Harry non si è ambientato dopo il divorzio dalla Royal Family. Anzi è un inglese che si sente perso negli States proprio come Meghan Markle (la moglie) si sentiva in Inghilterra, nel Regno Unito. Così arrivano nuove rivelazioni, pubblicate dal Daily Mail.

Harry, 35 anni e Meghan, 38 anni, avevano inizialmente pianificato di dividere il loro tempo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito dopo il divorzio dalla casa reale avvenuto a marzo. Secondo l'autore reale la coppia si è diretta a Los Angeles all'inizio della pandemia del Coronavirus e da allora è rimasta con il figlio Archie nella villa di Beverly Hills da 18 milioni di dollari di Tyler Perry.

Tom Quinn ha detto al Daily Star che mentre il Duca del Sussex sta lottando per trovare il suo "ruolo" negli Stati Uniti e che essere "spazzato via dall'energia positiva di Meghan" è sempre stato un problema nella loro relazione.