Incidente stradale in Spagna, si schianta contro un semaforo, esce dall'auto in bikini e si mette a ballare | Video

12 luglio 2020 a

a

a

Le immagini hanno fatto il giro della Spagna, rilanciate da alcuni quotidiani. A Lepe, comune di 26.763 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia, provincia di Huelva, una donna si è schiantata a tutta velocità contro un semaforo. Notevoli i danni alla vettura. La signora al volante non si è fatta male, visto che è uscita dalla vettura in bikini e si è messa a ballare in mezzo alla strada, ovviamente filmata dai presenti stupiti di tale comportamento. Quattro feriti lievi, invece, nella seconda auto coinvolta. Dopo che ha cercato di infastidire gli agenti giunti sul posto, la donna è stata immobilizzata e sottoposta ai test per verificare se aveva assunto alcol o droghe, ma è risultata negativa. La polizia l'ha trattenuta per un presunto crimine contro la sicurezza stradale e la guida spericolata. Qui il video pubblicato dal giornale El Correo.