Kate Middleton e William, l'ira del principe: documentario fa rivelazione intima su come lei la frena

I segreti dei Cambridge allo scoperto

12 luglio 2020 a

Non solo libri, alcuni molto attesi perché ricchi di rivelazioni, ma anche un documentario sulla famiglia reale britannica. Si chiama Kate, Working Class to Windsor che ha visto l’intervento dell'esperta di vicende reali Camilla Tominey. La duchessa di Cambridge secondo la fonte, sarebbe un personaggio centrale nella Royal Family anche per una questione molto intima.

"William è incline alla collera.", scatti di rabbia, ira e la vita di coppia che va avanti da nove anni, può risentirne. Così esiste una strategia per salvare l'amore fra il primogenito di Carlo e Diana e la bella Kate, apprezzatissima dai sudditi di Sua Maestà la regina.

Camilla Tominey spiega che il segreto dietro al rapporto di coppia di Kate e William sarebbe il loro essere complementari "lo Yin e lo Yang". William sarebbe a volte incline alla collera e Kate sarebbe l'unica in grado di calmarlo.