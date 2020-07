Naya Rivera, petizione con oltre 30mila firme: cercate anche fuori dal lago

12 luglio 2020 a

E se Naya Rivera andasse cercata altrove e non solo nel lago dove si presume che sia annegata? Sono già oltre 30mila le persone che chiedono di estendere le ricerche della giovane attrice oltre il bacino. Lo fanno attraverso una petizione su change.org che ha raccolto 31mila adesioni. "Naya Rivera - si legge - merita ogni singolo sforzo per essere trovata, morta o viva. Dobbiamo controllare gli ospedali, contattando tutti gli edifici della zona per vedere se l'hanno vista!". Secondo la petizione è necessario "estendere la ricerca fuori dal lago". Intanto le forze dell'ordine spiegano che il corpo potrebbe non essere mai ritrovato: "Se è impigliato sotto acqua potrebbe non tornare mai più":