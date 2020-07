Serpente nel water del bagno di casa, le operazioni di cattura: il video dall'Australia è virale

11 luglio 2020 a

Un pitone è spuntato dal water in una casa del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Incontri del genere non sono inusuali in Australia soprattutto nelle zone più rurali. I padroni di casa hanno sentito strani rumori provenire dal bagno e quando sono entrati hanno trovato la tavoletta del water alzata e il lungo pitone.

Il video della cattura del serpente è stato pubblicato da diversi giornali online internazionali, fra questi The Sun, da cui proponiamo le originalissime immagini che stanno facendo il giro del web.