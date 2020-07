Regina Elisabetta infuriata per la gaffe di Meghan Markle e Harry, cosa hanno confuso l'ex attrice Usa e il principe

11 luglio 2020 a

a

a

Non cìè pace per la Royal family. A dare grattacapi alla Regina Elisabetta c'è ancora la coppia (ormai ex reale) Harry e Meghan Markle. A fare infuriare Sua Maestà Britannica è stata una uscita pubblica con gaffe da parte dei Sussex.

Principe Carlo, il suddito gli sviene davanti e la reazione dell'erede al trono fa il giro del mondo | Video

Harry (secondogenito del principe Carlo erede al trono e di Lady Diana) e Meghan stanno ormai stabilmente in Usa dopo il divorzio dalla Corona e hanno fatto arrabbiare The Queen per un video girato nella loro casa di Los Angeles in cui affrontano un tema piuttosto delicato per la Corona con intento anticolonialista. Nella clip, il duca di Sussex, appoggiato dalla moglie, afferma che è ormai arrivato il momento per tutto il Commonwealth di voltare pagina e di “riconoscere il passato”, anche se è stato “spiacevole” per “raddrizzare i torti”. Un discorso fuori schema per i rigidi protocolli reali, ma Harry e la moglie ex attrice americana, ci sono abituati.

I due avrebbero sovrapposto il Commonwealth, associazione tra stati indipendenti nata per allentare le imposizioni coloniali da parte della corona inglese, all’impero britannico.

C'è poi dell'altro. Meghan sarebbe molto preoccupata per Archie che, come rivela una fonte, nell’ultimo periodo ha avuto contatti solo con adulti e non ha instaurato legami con altri bambini. “Lei dice che idealmente – spiega una fonte al Daily Mail -, se non ci fossero le limitazioni imposte dal Covid-19, le piacerebbe frequentare una classe di gruppo ‘mamma-figlio’ un paio di volte a settimana col piccolo Archie. Questo darebbe a lui l’opportunità di giocare con altri bambini imparando ad interagire con loro”.