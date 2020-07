Coronavirus, in Giappone è vietato gridare sulle montagne russe: "Urlate dentro i vostri cuori" I Video

10 luglio 2020 a

I parchi a tema giapponesi sono stati riaperti ma, preoccupati per i contagi dovuti alla pandemia di Coronavirus, hanno chiesto al pubblico di evitare le urla sulle montagne russe e sulle altre attrazioni per evitare situazioni che possano portare ad un contagio. Addirittura, i responsabili del parco Fuji-Q Highland - come riporta il Wall Street Journal - hanno postato un video che spiega quali comportamenti tenere sulle montagne russe e chiede di "urlare dentro i vostri cuori".

La raccomandazione del parco è stata accolta dalla East and West Japan Theme Park Associations, associazione che raggruppa decina di gestori di parchi di divertimento nel paese nipponico. Oltre al divieto di schiamazzi. l’associazione ricorda di rispettare le regole anti-contagio valide ormai in tutto il mondo: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale, limitare gli ingressi e prevedere la misurazione della temperatura all’entrata.