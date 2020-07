Naya Rivera, attrice scomparsa nel lago. Il figlio piccolo trovato solo su una barca. Si teme sia annegata

09 luglio 2020 a

Si teme per la vita di Naya Rivera. L'attrice 33enne della serie Glee, è scomparsa durante una gita con il figlio Josey Dorsey, che di anni ne ha appena 4. La donna aveva preso in affitto una barca per nuotare sul lago Piru, in California. L'allarme è scattato quando Naya non ha riconsegnato la piccola imbarcazione all'orario prestabilito.

Gli uomini dell'azienda di noleggio sono riusciti a ritrovare il natante, il bambino era a bordo ma della donna non c'era traccia. Ovviamente sono subito iniziate le ricerche delle forze dell'ordine che hanno anche ascoltato il piccolo. Secondo le indiscrezioni che trapelano Josey avrebbe raccontato che sarebbe andato a nuotare con la mamma che però non è tornata indietro. Inutili per ora le ricerche dei sommozzatori. Il timore è che sia annegata.