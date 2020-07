Coronavirus, negli Stati Uniti quasi 60mila casi in 24 ore. Altri 820 morti. Fauci: "Il virus resterà a lungo con noi"

09 luglio 2020 a

Negli Stati Uniti l'emergenza Coronavirus diventa ogni giorni più drammatica. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 58.619. Gli Usa contano inoltro altre 820 vittime ufficiali. Il Paese si conferma, ovviamente, il più colpito dalla pandemia con oltre 3 milioni di casi e 132 mila morti. Drammatiche le parole di Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive del Paese. Al Corriere della Sera ha spiegato che "non c'è proprio alcuna prova che il virus stia diventando più debole". E ancora: "Il Coronavirus è destinato a restare con noi per un tempo considerevole, fino a quando non avremo adottato misure molto buone di contenimento e non avremo messo a punto il vaccino".