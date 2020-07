Bolsonaro positivo al Coronavirus, il presidente del Brasile aveva sempre minimizzato i rischi della malattia

Sara Nucoli 07 luglio 2020 a

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro positivo al Coronavirus. La presidenza brasiliana aveva dichiarato in una nota che il risultato del test sarebbe stato noto oggi e i test effettuati hanno confermato la positività.

In precedenza Bolsonaro, che ha ripetutamente minimizzato i rischi della malattia, aveva detto ai sostenitori fuori dalla residenza presidenziale nella capitale Brasilia di sentirsi bene. La Corte suprema brasiliana ha pubblicato documenti a maggio che mostrano che Bolsonaro è risultato negativo per tre volte a marzo dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida. Il leader del Brasile non ha dichiarato di aver fatto ulteriori test da allora.