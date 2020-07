Coronavirus, Pamplona: niente corsa dei tori di San Firmino per le vie della città e scoppiano le proteste

07 luglio 2020 a

a

a

Quest’anno non si terrà il tradizionale Encierro per le vie di Pamplona, in Spagna. L’evento, famoso in tutto il mondo e spesso al centro di polemiche, quest’anno è sospeso a causa dell’emergenza per la pandemia da Covid-19. Ma in molti hanno deciso di scendere comunque in piazza nella città della Navarra.

Niente festa di San Firmino e non ci sarà così la tradizionale corsa dei tori per le vie della città. In molti sono scesi comunque in piazza con gli abiti dell’occasione, per protestare contro la decisione di sospendere la festa per l’emergenza Coronavirus,

Con il classico abito bianco e i fazzoletti rossi i cittadini di Pamplona sono scesi nella piazza della città nella giornata di ieri 6 luglio, il giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l’inaugurazione della storica corsa dei tori. Nessuna cerimonia di apertura che prevedeva il lancio di un razzo pirotecnico dal balcone principale del Municipio. Al loro posto proteste che prendono il posto delle immancabili polemiche di ogni anno.