Pamplona, niente corsa dei tori. Video del municipio per il 7 luglio senza encierro

L'emergenza Coronavirus ha costretto Pamplona ad annullare la Festa di san Firmino, il più importante evento tradizionale della Spagna e non solo. Il 7 luglio è la data del primo Encierro, la corsa dei tori di circa ottocento metri che ha come punto di arrivo la plaza de toros. Fino al 14 luglio ogni mattina alle ore 8 le bestie vengono liberate e per circa quattro minuti corrono all'impazzata precedute da circa 3mila corridori. Il municipio di Pamplona ha pubblicato sui social un video per ricordare la corsa che oggi 7 luglio non è stata celebrata proprio a causa del Covid.