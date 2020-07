Coronavirus, India terzo Paese al mondo per contagi. Sorpassata la Russia

06 luglio 2020 a

L’ India supera la Russia per numero di contagi di Coronavirus, diventando la terza nazione più colpita al mondo dopo l’aumento record di 24.248 nuovi casi in un giorno. Il totale di infezioni confermate ha superato le 697mila, tra cui 19.693 persone morte, mentre la Russia ha confermato 680.283 casi. Bilanci più pesanti solo negli Stati Uniti con quasi 2,9 milioni di casi e Brasile con oltre 1,6 milioni.

A New Delhi, intanto, i malati vengono portati in un centro spirituale convertito in enorme ospedale: 10mila i letti disposti nell’enorme spazio, molti dei quali in cartone e avvolti in plastica. Vi saranno curati i casi non gravi e gli asintomatici. Anche vari hotel della capitale, stazioni ferroviarie e sale matrimoni sono stati convertiti in ospedali improvvisati, mentre la metropoli teme di affrontare mezzo milione di casi entro fine mese.

Il rigido lockdown che era stato imposto a marzo è stato progressivamente allentato in India, ma scuole, metro e cinema restano chiusi.