Ragazza vuole farsi una foto con un orso ma rischia di essere azzannata e poi investita

06 luglio 2020 a

a

a

Una giovane donna per farsi una foto con un orso, incrociato a bordo strada, prima rischia di essere azzannata e poi investita. E' successo in Romania, a Bacau.

La ragazza vede un orso e decide di scendere dall'auto per scattare una foto e gli va incontro. Proprio nel momento in cui sta per compiere gli ultimi due passi per avvicinarsi, l'animale selvatico fa un balzo per aggredirla e così la ragazza è costretta alla fuga verso il centro della carreggiata rischiando così di essere investita dalle auto che provenivano in senso opposto. La scena è stata immortalata con alcuni video da altri autisti rimasti in fila nell'ingorgo creatosi lungo la strada.