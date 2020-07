Regina Elisabetta, la paura di Harry: "Non esserci quando la nonna morirà". La rivelazione in un libro

05 luglio 2020 a

La vita della Royal family britannica, passa all'esterno per spifferi e cerimonie ufficiali. Soprattutto indiscrezioni che vengono date in pasto a tutti. L'ultima riguarda il principe Harry che con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie si trova negli States dopo il divorzio dalla corte di Sua Maesta, Elisabetta II.

Secondo la rivelazione di un libro, “Harry si è reso conto che il padre Carlo e la nonna regina Elisabetta II non ci saranno per sempre“, si legge nella pubblicazione Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, di Andy Tillett and Dylan Howard.

La notizia, ribattuta in Italia dal sito de Il fatto quotidiano rappresenterebbe per il duca di Sussex un pensiero fisso, un timore. Una vera e propria paura. La preoccupazione che assale il rampollo di casa reale, lontano dall'Inghilterra e alle prese con i modi di vivere dell'ambiente Usa. "Ha paura di non esserci quando la nonna morirà“, scrivono i due autori. Paura alimentata dal padre, Principe del Galles, che si è ammalato di Coronavirus con lui lontano. Harry poi, secondo i tabloid, continuerebbe a non ambientarsi in Usa, a dispetto della moglie ex attrice, Meghan Markle, perfettamente a suo agio.