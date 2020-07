Coronavirus negli Stati Uniti, situazione drammatica e record di contagi in Florida

04 luglio 2020 a

L'escalation di contagi da Coronavirus negli Stati Uniti è inarrestabile, lo dimostra il nuovo record di contagi in Florida. Le autorità dello Stato hanno riferito di 11.445 casi nelle ultime 24 ore, un dato che supera di molto il primato di giovedì, quando le persone infettate dal Covid 19 erano state 10.109. In Florida sono stati registrati anche due nuovi decessi e ora i casi totali sono 190.052, mentre si contano oltre 3.700 morti. E mentre si riduce il numero dei letti disponibili nei reparti di terapia intensiva, la contea di Miami-Dade, la più popolosa dello Stato, chiude di nuovo imponendo un coprifuoco e chiudendo le spiagge nel fine settimana. Il sindaco Carlos Gimenez ha dichiarato che il coprifuoco dalle 22 alle 6, che rimane in vigore a tempo indeterminato. Un nuovo ordine chiude anche casinò, strip club, cinema, zoo e altri luoghi di intrattenimento ad appena un mese dopo la loro riapertura.