Meghan Markle, libro choc sulla duchessa di Sussex: video hard e una falsa gravidanza

Arriva la pubblicazione scandalo sulla ex attrice

04 luglio 2020 a

a

a

Sta per uscire in Gran Bretagna un libro molto atteso che fa già molto parlare con le anticipazioni. La pubblicazione è Meghan and Harry - The real story (Dynasty Press). Un libro sui Sussex, sulla loro vita privata e sul rapporto con la Royal Family da cui hanno recentemente divorziato.

Uk, Meghan Markle accusa la Royal Family: "Non ha protetto la mia salute mentale mentre ero incinta"

L'autrice è Lady Colin Campbell, 70 anni, moglie dell'artistocratico Lord Campbell. Una donna introdotta nell'alta società inglese che svelò pure i segreti di Lady D. Fra le altre cose, l'autrice sostiene - notizia riportata dal settimanale Oggi in edicola questa settimana - di aver visionato un video hard con protagonista Meghan impegnata in un atto sessuale con uno sconosciuto. E' opinione comune - scrive la fonte - che questo video sia un falso, ma Lady Campbell insiste sull'estrema somiglianza di quel corpo a quello della duchessa. Non è finita. "Archie sarebbe nato da mamma surrogata", una teoria fantasiosa con la scrittrice che - senza prove - scrive che "la duchessa si accarezzava sempre il pancione per tenere in posizione la protesi che la faceva sembrare incinta".