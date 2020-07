Coronavirus negli Usa, nuovo record: 57.683 contagi. Positiva la fidanzata di Trump jr

04 luglio 2020 a

a

a

Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump jr e impegnata nella raccolta fondi per la campagna del presidente, è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha reso noto il capo dello staff del comitato da lei guidato, Sergio Gor, secondo cui "dopo essere risultata positiva, Kimberly è stata immediatamente messa in isolamento per limitare qualsiasi contatto". Kimberly "sta bene e sarà di nuovo sottoposta a tampone per assicurare che la diagnosi sia corretta, dal momento che è asintomatica, ma in via precauzionale cancellerà tutti i prossimi impegni", ha aggiunto Gor, secondo cui Donald Trump jr. "è risultato negativo, ma anche lui si è messo in isolamento e ha cancellato tutti gli appuntamenti in agenda".

Negli Usa novo primato di contagi con 57.683 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore. Il totale delle infezioni è salito a 2,78 milioni mentre i decessi sono 129.405 (ieri 728). In Texas, negli Usa, per il terzo giorno consecutivo ci sono stati oltre 7.000 nuovi casi di Coronavirus.