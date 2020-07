Cazzotto in faccia a una donna di colore. Polizia della Florida nella bufera | Video

03 luglio 2020 a

Un cazzotto in faccia a una donna di colore sferrato con una violenza inaudita. Lui è un poliziotto americano. Il video è stato pubblicato sui social e trascina ancora una volta la polizia statunitense nella bufera. Stavolta è quella della Florida. L'episodio è avvenuto all'aeroporto internazionale di Miami. L'agente è arrivato sul posto per le vivaci proteste della donna per un volo perso o in ritardo, ha spiegato un giornale del posto, come riferisce l'agenzia Lapresse.

Nel video, postato dal filmmaker Billy Corben, si sentono le urla della ragazza che poi, priva di mascherina, si avvicina al poliziotto di origini portoricane e lo sfida: "Ti comporti come se fossi un bianco ma sei davvero nero... cosa vuoi fare?". L'agente le sferra un pugno sul volto poi la ammanetta. E' stato sospeso e la polizia ha aperto un'inchiesta. Ovviamente sono di nuovo esplose le proteste in tutti gli Stati Uniti.