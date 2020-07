Uk, Meghan Markle accusa la Royal Family: "Non ha protetto la mia salute mentale mentre ero incinta"

02 luglio 2020 a

Nuovi strali sulla famiglia reale britannica. A lanciarli è stavolta la duchessa di Sussex, Meghan Markle. Sono delle vere e proprie accuse quelle che fa contro la Royal Family la moglie del principe Harry. La pricnipale è quella di non averle permesso di difendersi dagli attacchi dei tabloid britannici, che con le loro cattiverie “causavano danni alla sua salute mentale” mentre era incinta. Meghan sostiene anche che il suo matrimonio ha contribuito all’economia del Paese per un miliardo di sterline e quindi i contribuenti non si possono lamentare dei pochi soldi che le hanno dato. In agosto è prevista l'uscita del libro dei Sussex e questo è solo un assaggio.

Per la cronaca la Markle ha fatto causa alla Associated Newspapers, proprietaria del Daily Mail, che a febbraio dell’anno scorso pubblicò una lettera inviata da Meghan al padre Thomas, con cui i rapporti negli ultimi tempi non sono stati esattamente idilliaci: secondo la Markle, la famiglia di Harry durante la sua gravidanza non l’avrebbe protetta da critiche e accuse, lasciandola sostanzialmente sola.