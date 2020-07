Coronavirus, drammatico record negli Usa: second Trump il virus scomparirà da solo

02 luglio 2020 a

Prima o poi il Coronavirus scomparirà da solo. Ne è convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel giorno in cui gli Usa hanno registrato il record di oltre 50mila nuovi casi giornalieri di contagio Trump insiste nel descrivere il virus come un fastidio che prima o poi sparirà. "Penso che, a un certo punto, in qualche modo semplicemente scomparirà, lo spero", ha detto il repubblicano a Fox Business. Secondo i sondaggi, la disapprovazione del suo operato sulla pandemia è altissima e in crescita (59%, Politico/Morning Consult). Nell'intervista, Trump ha anche nuovamente respinto le critiche sul fatto che alcuni Stati siano stati troppo frettolosi sulla riapertura.